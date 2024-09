Drôle de rire pendant une vidéo TikTok

Dans un salon, quatre personnes se filment pour une vidéo tendance TikTok, où le but est de dire chacun son tour «Give me my money » puis d'applaudir. Le truc est de ne pas applaudir le dernier afin de provoquer un malaise/rire. Et ici, cela marche très bien avec la femme en robe à fleurs. Son rire est très spécial.

