Il se retrouve face à un ours

Lecteur : Koreus Dailymotion Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

A Vancouver au Canada, un homme s'est retrouvé face à un ours en rentrant dans son garage. Heureusement, il a gardé son calme et a commencé à frapper dans ses mains pour lui faire peur. Il est ensuite monté dans sa voiture garée dans l'allée et a klaxonné pour faire fuir l'animal.

face garage klaxon ours voiture