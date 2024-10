David Charvet en pleine réflexion avec Pamela Anderson

David Charvet et Paméla Anderson se promènent sur la plage et ont une discussion profonde. David se pose beaucoup de questions. Une vidéo de détournement de la série Alerte à Malibu réalisée par Julien Pestel et Marion Creusvaux

anderson charvet david detournement doublage pamela