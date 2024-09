Vidéo : David Charvet et Paméla Anderson ont une discussion profonde Posté par Le_Relou

Une vidéo de détournement de Julien Pestel et Marion Creusvaux



Vidéo (1mn18s) : David Charvet en pleine réflexion avec Pamela Anderson





Amiid Je viens d'arriver Inscrit le: 20/10/2008 Envois: 48 Karma: 382 Re: David Charvet et Paméla Anderson ont une discussion p... Re: David Charvet et Paméla Anderson ont une discussion p... 0 J'adore ça monte crescendo dans la connerie.

Je voulais sortir une réplique qui m'a plu mais au finale y'en a plusieurs !

Aller je vous laisse.

MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 2268 Karma: 4573 Re: David Charvet et Paméla Anderson ont une discussion p... Re: David Charvet et Paméla Anderson ont une discussion p... 1 Pourquoi avoir reformaté une image 16/9 en vidéo verticale ? Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 83244 Karma: 8519 Re: David Charvet et Paméla Anderson ont une discussion p... Re: David Charvet et Paméla Anderson ont une discussion p... 0 Je savais bien que Pamela Anderson était un homme. LugerKain Je suis accro Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 926 Karma: 1685 Re: David Charvet et Paméla Anderson ont une discussion p... Re: David Charvet et Paméla Anderson ont une discussion p... 0 Le détournement n'est pas flagrant, la VF c'était pas loin de ça