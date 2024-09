Vidéo : Il se retrouve face à un ours Posté par Bricci

En rentrant dans son garage, un homme a eu la surprise de découvrir un ours.



Vidéo (46s) : Il se retrouve face à un ours





Le truc con, c'est que si le fait de klaxonner ne les fait pas s'éloigner et qu'ils s'attaquent à la voiture, il ne pourra même pas prendre la fuite avec celle-ci, on ne peut pas démarrer quand on est en train de recharger.

Sinon il a bien retenu le fait de ne jamais leur tourner le dos, ainsi que de faire du bruit pour se montrer impressionnant.

On va regrette le temps où un bon démarrage et un gros coup accélérateur faisait fuit n'importe quelle bestiole !!





