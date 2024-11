Vidéo : Un guide filme un oiseau prenant un bain de fourmis Posté par Exotope

Non, l'oiseau n'est pas en train de mourir, il prend juste un bain! Il laisse les fourmis grimper sur lui afin de le débarrasser des parasites et entretenir son plumage notamment grâce à l'acide formique.



Vidéo (11s) : Un oiseau prend un bain de fourmis





Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 416 Karma: 1668 Re: Un guide filme un oiseau prenant un bain de fourmis 0 On peut poser les yeuks dedans pour les morbaques? Nertios Je m'installe Inscrit le: 20/5/2010 Envois: 127 Karma: 350 Re: Un guide filme un oiseau prenant un bain de fourmis 0 Donc en fait il n'y avait rien à craindre dans Indiana Jones (ou dans MacGyver pour les plus vieux).