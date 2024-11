Un oiseau prend un bain de fourmis

Lors d'un safari en Afrique du Sud , un guide a pu filmer un scène assez rare d'un oiseau prenant un bain de fourmis. L'oiseau dans la vidéo est un calao et il pratique le bain de fourmis (anting) passif. L'oiseau s'assoie délibérément sur une fourmilière et attend d'être recouvert par les fourmis. Les fourmis sécrètent de l'acide formique , qui agit comme un insecticide et permet de nettoyer l'oiseau de ses parasites.

