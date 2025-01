Vidéo : Elon Musk fait le salut nazi devant les partisans de Donald Trump Posté par FMJ65

Elon Musk a fait une apparition surprise devant les partisans de Trump et a prononcé un petit discours....



Vidéo (55s) : Elon Musk fait le salut nazi





Gemasofos Je m'installe Inscrit le: 23/3/2015 Envois: 182 Re: Elon Musk fait le salut nazi devant les partisans de ... Re: Elon Musk fait le salut nazi devant les partisans de ... 2 Ils n'en ont pas marre avec leurs insultes de nazis ?

Ça leur a fait perdre les élections, et pourtant, ce genre de vidéo stupide continue de sortir…



Trump vient littéralement de ramener la paix en Israël. Il y a même eu un rabbin qui a fait un discours lors de son inauguration !



Pourtant, des gens stupides vont continuer à partager ce genre de bêtises.



Musk a un léger autisme, il en parle parfois. Il a voulu reproduire le poing levé que le président Trump avait fait lors de sa tentative d’assassinat, en criant "fight, fight, fight".

Il s’est simplement raté avec sa main.



Qu’en est-il de l’acceptation du handicap de la part des tenants de la "bien-pensance" ? Pas quand on n’est pas d’accord avec eux, apparemment…



Continuez vos insultes, elles ont de toute façon perdu toute signification. De nos jours, tout le monde est traité de nazi... par pression pour imposer une certaine façon de penser… Ce qui est, en soi, fasciste... Mais bon, on ne va pas commencer à pointer les illogismes… stiflou Je m'installe Inscrit le: 6/10/2014 Envois: 164 Karma: 318 Re: Elon Musk fait le salut nazi devant les partisans de ... Re: Elon Musk fait le salut nazi devant les partisans de ... 1 https://x.com/tristanmf/status/1881444806314094656?mx=2







C'est rigolo de voir des nazis partout sauf à l'Est de l'Europe... C'est rigolo de voir des nazis partout sauf à l'Est de l'Europe... dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 3039 Karma: 8272 Re: Elon Musk fait le salut nazi devant les partisans de ... Re: Elon Musk fait le salut nazi devant les partisans de ... 7 et y en a encore qui vont nous bassiner en disant que c'est un nazi alors qu'il n'est que facho suprémaciste blanc. MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 2307 Karma: 4693 Re: Elon Musk fait le salut nazi devant les partisans de ... Re: Elon Musk fait le salut nazi devant les partisans de ... 3 Heureusement que Koreus est un site d'humour, sinon... Baba-Yaga Je poste trop Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 17236 Karma: 12574 Re: Elon Musk fait le salut nazi devant les partisans de ... Re: Elon Musk fait le salut nazi devant les partisans de ... 0 Dieudonné a-t-il pu assister à la cérémonie ? EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 1352 Karma: 1330 En ligne ! Re: Elon Musk fait le salut nazi devant les partisans de ... Re: Elon Musk fait le salut nazi devant les partisans de ... 0 @Gemasofos Il fait un salut nazi. Arrête ton charabia.



Un "autiste" à la tête de la plus grande fortune du monde mais reproduisant "accidentellement" le salut nazi ? C'est comme s'il avait fait un "fuck" involontaire.



Trump et la trêve en Israël ainsi que le rabbin ne signifient rien.



Trump et la trêve en Israël ainsi que le rabbin ne signifient rien.

Ta rhétorique d'inversion se voit à des kilomètres. Soit c'est volontaire, soit ça sent le biais cognitif.