Elon Musk fait le salut nazi

Lundi 20 janvier 2025 au Capital One Arena de Washington aux États-Unis, Elon Musk a fait une apparition surprise et a prononcé un discours devant les partisans de Donald Trump. Après avoir dit merci à tout le monde, il s'est frappé le torse avec la main droit et la tendu son bras droit en avant, réalisant un salut nazi.

