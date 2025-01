OK Go

Le groupe OK Go a sorti son dernier clip intitulé "A Stone Only Rolls Downhill". C'est en tout 64 vidéos qui ont été filmés sur 64 téléphones. Il a fallu faire 1043 prises en 8 jours, 577 jours de préparation et 31 collaborateurs. Aucun astuce numérique ou effet spécial n'a été utilisé dans ce clip.

