Vidéo : Le dernier clip d'OK Go réalisé avec des iPhone, plein d'iPhone Posté par Koreus

Presque 8 ans que je n'avais pas parlé du groupe OK Go. Voici leur dernier clip réalisé avec 64 iPhones, garanti sans effets spéciaux ou astuce numérique.



Vidéo (3mn57s) : OK Go





EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 1356 Karma: 1347 Re: Le dernier clip d'OK Go réalisé avec des iPhone,... 0 Dans ce cas comment ont-ils fait pour l'effet du smartphone dans le smartphone dans le smartphone dans le smartphone dans le smartphone dans le smartphone etc... Stromtooper Je m'installe Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 260 Karma: 1072 Re: Le dernier clip d'OK Go réalisé avec des iPhone,... 0 Les mecs passent plus de temps à faire leur clip qu'à créer leurs chansons.



Sacré boulot en tout cas ! karmelietTriple Je viens d'arriver Inscrit le: 20/1/2016 Envois: 61 Karma: 163 Re: Le dernier clip d'OK Go réalisé avec des iPhone,... 0 Le making-of :



Sacré boulot en tout cas ! karmelietTriple Je viens d'arriver Inscrit le: 20/1/2016 Envois: 61 Karma: 163 Re: Le dernier clip d'OK Go réalisé avec des iPhone,... Re: Le dernier clip d'OK Go réalisé avec des iPhone,... 0 Le making-of :





PMI Behind the Scenes: The OK Go Project alfosynchro Je poste trop Inscrit le: 5/6/2011 Envois: 14610 Karma: 6976 En ligne ! Re: Le dernier clip d'OK Go réalisé avec des iPhone,... Re: Le dernier clip d'OK Go réalisé avec des iPhone,... 0 Ça me sidère autant de temps, de travail, d'énergie résumés en 3:56 ! Il faut combien de vues pour rentabiliser ce boulot ?

J'admire les gens dont la passion permet de réaliser des petites pépites comme ça.

