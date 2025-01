Le refuge le plus isolé de France

Deux alpinistes passent la nuit dans le bivouac de secours des Périades dans le massif du Mont-Blanc. En 2019, suite au réchauffement climatique et la fonte du permafrost, le refuge basculait dans le vide. Il a été reconstruit en 2020. Une opération périlleuse, car la nouvelle cabane pèse 700 kgs et doit être déposée sur une plateforme de quelques m2. Le bivouac des Périades, situé dans le massif du Mont-Blanc à une altitude de 3 425 mètres, est souvent considéré comme l’un des refuges les plus isolés de France. Niché dans un environnement glaciaire difficile d’accès, le bivouac est situé sur l’arête des Périades, entre la Vallée Blanche et les Grandes Jorasses. L’accès se fait exclusivement à pied, nécessitant des compétences en alpinisme pour franchir glaciers et arêtes. Il n’existe aucun sentier balisé pour y parvenir. Ce bivouac non gardé peut accueillir 2 à 4 personnes, et il est principalement destiné aux alpinistes expérimentés. Très rudimentaire, il offre uniquement un abri contre les intempéries, sans eau courante ni provisions.

bivouac montagne neige refuge ski