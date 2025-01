Vidéo : Passer la nuit dans le bivouac des périades, le refuge le plus isolé de France Posté par rompich

Vidéo sans prétention.

Sa chaîne montre des vidéos impressionnantes de montagne sans le discours au gros melon que peuvent avoir certains.

C'est frais, j'aime.



Vidéo (5mn7s) : Le refuge le plus isolé de France





Y sont perchés



C'est à n'en pas douter, l'endroit idéal pour mettre en pratique le fameux " il faut qu'on parle ".

Sinon je ne suis pas certain que la publicité ( pour www.chamonix-chalets.fr ) placé au dessus de la porte de ce bivouac, ne soit des plus efficaces en temps normal.

Euuhhhh, alors, ayant grandi à la montagne je ne comprend pas la porte qui s'ouvre vers l'extérieur. En montagne quand il neige beaucoup, si votre porte s'ouvre vers l'extérieur et qu'il neige toute la nuit, bonne chance pour ouvrir la porte. o_O