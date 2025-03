Vidéo : Explosion d'une mine sous-marine au passage de la frégate Courbet Posté par Le_Relou

La Marine nationale a filmé et posté sur YouTube un essai de choc sur la frégate Courbert avec l'explosion d'une mine sous-marine



Vidéo (3mn27s) : Essai de choc sur la frégate Courbet





Sur le même sujet :

Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 83680 Karma: 8775 Re: Explosion d'une mine sous-marine au passage de l... Re: Explosion d'une mine sous-marine au passage de l... 0

En tout cas ils ont bien du courage d'avoir accepté d'être présent pour le test, moi tout au plus j'aurais dis oui pour faire le décompte dans un endroit bien à l'abri.



Bon vu ou ça explose par rapport à la frégate, on serait au touché/coulé, je dirait plouf/à coté.



Heureusement que dans la réalité ça ne se termine pas comme dans les films.En tout cas ils ont bien du courage d'avoir accepté d'être présent pour le test, moi tout au plus j'aurais dis oui pour faire le décompte dans un endroit bien à l'abri.Bon vu ou ça explose par rapport à la frégate, on serait au touché/coulé, je dirait plouf/à coté. Claudy Je m'installe Inscrit le: 4/11/2016 Envois: 265 Karma: 527 Re: Explosion d'une mine sous-marine au passage de l... Re: Explosion d'une mine sous-marine au passage de l... 0 C'est la pêche à la dynamite de l'armée. vantage93 Je suis accro Inscrit le: 5/11/2014 Envois: 1489 Karma: 1654 En ligne ! Re: Explosion d'une mine sous-marine au passage de l... Re: Explosion d'une mine sous-marine au passage de l... 0 en même temps, même le tout petit bateau résiste alors bon ... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.