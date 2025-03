Essai de choc sur la frégate Courbet

Le 25 février 2025, la Marine nationale a filmé et posté sur YouTube un essai de choc sur la frégate Courbert avec l'explosion d'une mine sous-marine. La séance de test s'est déroulée au large de Toulon et avait pour but de vérifier la résistance de la coque du bâtiment et de ses systèmes.

bateau eau essai explosion fregate marine mine navire sous test