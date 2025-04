Vidéo : Quand tu vas voir le film Minecraft au cinéma Posté par Koreus

Une maman est allé au cinéma avec son fils voir le film Minecraft. Elle ne s'attendait pas à ça !



Vidéo (1mn2s) : Voir le film Minecraft au Cinéma





Génération irrécupérables?

I dont want to live in this world..



Moi ils m'auraient retrvouvé en plus pendu dans la salle...

Ils sont murs pour aller voir The Rocky Horror Picture Show!