Vidéo : Erin Morton fait une reprise de la chanson Creep de Radiohead Posté par Koreus

Erin Morton, étudiante au College-Conservatory of Music de Cincinnati, réalise une reprise de la chanson Creep de Radiohead



Vidéo (4mn11s) : Reprise de Creep par Erin Morton





Sur le même sujet :

Animation : Creep (Radiohead) Vidéo : Scala & Kolacny Brothers chantent Creep Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 949 Karma: 1713 Re: Erin Morton fait une reprise de la chanson Creep de R... Re: Erin Morton fait une reprise de la chanson Creep de R... 0



Un bon chant, c'est censé être l'instrument d'une musique, et pas l'inverse Elle a une belle voix qu'elle maitrise bien ... Mais son chant n'est pas du tout raccord avec les paroles. (sauf si on mets en contexte que ca ressemble à une forme de masturbation en public)Un bon chant, c'est censé être l'instrument d'une musique, et pas l'inverse gr4sd0ubl3 Je m'installe Inscrit le: 6/11/2019 Envois: 126 Karma: 280 Re: Erin Morton fait une reprise de la chanson Creep de R... Re: Erin Morton fait une reprise de la chanson Creep de R... 1 @Wiiip pardon ? l'arrangement n'est pas d'elle mais elle l'interprète exceptionnelement bien et je trouve qu'en relation avec l'original de Radiohead on retrouve la même émotion/couleur. nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 910 Karma: 2148 Re: Erin Morton fait une reprise de la chanson Creep de R... Re: Erin Morton fait une reprise de la chanson Creep de R... 1 J'aurai préféré une vidéo verticale... Dudujones Je m'installe Inscrit le: 12/12/2004 Envois: 428 Karma: 431 Re: Erin Morton fait une reprise de la chanson Creep de R... Re: Erin Morton fait une reprise de la chanson Creep de R... 0 Bof, je ne suis pas subjugué par la performance et est-ce bien raisonnable de faire chanter une femme enceinte à 8 mois de grossesse ? Vassili44 Je suis accro Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 1914 Karma: 2550 Re: Erin Morton fait une reprise de la chanson Creep de R... Re: Erin Morton fait une reprise de la chanson Creep de R... 0 @Dudujones,



Tu devrais garder ton popcorn dans ta boite. Framby Je suis accro Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 827 Karma: 2591 En ligne ! Re: Erin Morton fait une reprise de la chanson Creep de R... Re: Erin Morton fait une reprise de la chanson Creep de R... 0



@Dudujones C'est totalement gratuit et méchant... Merci pour cette superbe repriseC'est totalement gratuit et méchant... corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1727 Karma: 4997 Re: Erin Morton fait une reprise de la chanson Creep de R... Re: Erin Morton fait une reprise de la chanson Creep de R... 0 Même si elle a des capacités, j'ai pas aimé.



Chanter Creep ainsi, c'est comme chanter du Brassens pour démontrer ses performances vocales. C'est un non-sens.

Ça donne l'impression qu'elle n'a pas compris la chanson qu'elle chante. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.