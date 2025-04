Reprise de Creep par Erin Morton

Erin Morton, étudiante au College-Conservatory of Music de Cincinnati dans l'Ohio aux Etats-Unis, réalise une reprise de la chanson Creep du groupe Radiohead avec l'arrangement musical et la direction du professeur Sarah Folsom et de l'étudiant Jacob Priddy.

