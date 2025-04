Deux jumelles parlent à l'unisson

Bridgette et Paula Powers répondent à une interview d'une chaine de télévision australienne. Bridgette et Paula sont deux soeurs jumelles. Elles sont synchronisées, elles parlent en même temps pour dire la même chose. Chacune leur tour, les jumelles racontent l'histoire d’un carjacking. Quand l’une des jumelles commence une phrase, l’autre la termine. Et souvent, elles parlent en même temps de façon synchronisée pour dire les mêmes mots. On pourrait croire que le récit a été appris par coeur, mais il s'agit d'une interview spontanée.

