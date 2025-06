Vidéo : Un avion Boeing 787 s'est crashé après le décollage à Ahmedabad en Inde Posté par Koreus

A Ahmedabad en Inde, un avion Boeing 787 s'est crashé après le décollage avec plus de 200 personnes à bord. Il n'y a aucun survivant.



Vidéo (18s) : Crash d'un avion au décollage (Inde)





Vidéo : Crash d'un avion filmé par un passager Vidéo : Crash impressionnant d'un avion en Afghanistan Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 3060 Karma: 8352 Re: Un avion Boeing 787 s'est crashé après le décoll... Re: Un avion Boeing 787 s'est crashé après le décoll... 3 "Des chiffres rassurants. Les statistiques le confirment : la probabilité d'un accident mortel en avion est de 0,1 pour un million de vols, tandis que le risque de périr dans un accident de voiture est de 1 sur 95, selon les chiffres du National Safety Council américain."



certes , mais quand ça tape , ça tape ultra fort !



pauvres gens ... totolasticot Je viens d'arriver Inscrit le: 28/12/2018 Envois: 38 Karma: 87 Re: Un avion Boeing 787 s'est crashé après le décoll... Re: Un avion Boeing 787 s'est crashé après le décoll... 2 Je n'ai pas regardé la vidéo, et franchement je ne vois pas ce que ça fait ici. Olivere Je m'installe Inscrit le: 20/2/2015 Envois: 211 Karma: 648 En ligne ! Re: Un avion Boeing 787 s'est crashé après le décoll... Re: Un avion Boeing 787 s'est crashé après le décoll... 0 @dtclulu 1 chance sur 95 de mourir en voiture ?



Ca veut dire qu'un conducteur sur 100 va mourir en voiture.



Ca me semble vachement excessif ce chiffre. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 3060 Karma: 8352 Re: Un avion Boeing 787 s'est crashé après le décoll... Re: Un avion Boeing 787 s'est crashé après le décoll... 1 @Olivere sur 95 accidents de voiture , il y a un mort.



ca me semble pas déconnant Bukowski Je suis accro Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 605 Karma: 1206 Re: Un avion Boeing 787 s'est crashé après le décoll... Re: Un avion Boeing 787 s'est crashé après le décoll... 0 Sérieusement, Koreus ? corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1736 Karma: 5034 Re: Un avion Boeing 787 s'est crashé après le décoll... Re: Un avion Boeing 787 s'est crashé après le décoll... 0



