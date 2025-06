Vidéo : Deux hommes descendent une rivière sur une plaque de glace Posté par Koreus

Sur une rivière en Russie, deux hommes se promènent sur une plaque de glace





Vidéo (1mn17s) : Se promener sur une plaque de glace





momo57 Je m'installe Inscrit le: 2/12/2015 Envois: 277 Karma: 617 Re: Deux hommes descendent une rivière sur une plaque de ... Re: Deux hommes descendent une rivière sur une plaque de ... 0 Pourquoi ramener la description à Youri Gagarine ??? Il apparait évident qu'on est face à 2 mecs bien bourrés....

De la à parler de la conquête spatiale ...

De la à parler de la conquête spatiale ... MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 2389 Karma: 4885 Re: Deux hommes descendent une rivière sur une plaque de ... Re: Deux hommes descendent une rivière sur une plaque de ... 0 @momo57 On se sent décalé quand on a été en fusée. Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2367 Karma: 4265 Re: Deux hommes descendent une rivière sur une plaque de ... Re: Deux hommes descendent une rivière sur une plaque de ... 0 @momo57

Mais on peut rajouter dans la description que "Vodka" signifie "Petite eau" (eau : Vodo) qui permet des cocktails qui se prennent avec des glaçons mais rarement avec des cornichons comme dans ce document exceptionnel. Uatuu Je suis accro Inscrit le: 15/7/2020 Envois: 1022 Karma: 506 En ligne ! Re: Deux hommes descendent une rivière sur une plaque de ... Re: Deux hommes descendent une rivière sur une plaque de ... 0

Le rapport à Gagarine est pourtant évident.



Ils étaient en route pour Baïkonour.



