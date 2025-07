Vidéo : Julien Bardakoff, l'inventeur français des noms Pokémon explique ses choix Posté par Koreus

Dans cette vidéo, Julien Bardakoff dévoile les secrets derrière les noms français des premiers Pokémon.



Vidéo (5mn34s) : Les noms français des Pokémon expliqués par son inventeur





Sur le même sujet :

Vidéo : La vie d'un Doduo (Pokearth) Vidéo : Quand un pokémon rare apparait à 23h à Central Park Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 84414 Karma: 9079 En ligne ! Re: Julien Bardakoff, l'inventeur français des noms ... Re: Julien Bardakoff, l'inventeur français des noms ... 0

Bon par acquis de conscience je vais quand même regarder la vidéo, et voir si j'apprends quelque chose de ses choix que je n'aurais pas déjà entendu.



Edit: rien appris sur le choix des noms dont il parle ici, mais je ne savais pas pour Totally Spies et Martin Mystère. Depuis le temps que les Pokémons de première génération existe, on l'a entendu plus d'une fois l’explication des choix pour le nom Français de ces derniers, il est passé sur plusieurs chaine youtube pour ça.Bon par acquis de conscience je vais quand même regarder la vidéo, et voir si j'apprends quelque chose de ses choix que je n'aurais pas déjà entendu.Edit: rien appris sur le choix des noms dont il parle ici, mais je ne savais pas pour Totally Spies et Martin Mystère. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.