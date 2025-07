Les noms français des Pokémon expliqués par son inventeur

Lecteur : Koreus YouTube Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

La vidéo met en avant Julien Bardakoff, l’homme qui a inventé les noms français des 250 premiers Pokémon. Ancien standardiste chez Nintendo, il raconte comment il a créé ces noms devenus cultes, en expliquant les jeux de mots, les références culturelles et les anecdotes derrière chaque choix. Par exemple, il partage qu’il avait proposé de renommer Pikachu en « Ronge-Hertz », mais que ce nom n’a finalement pas été retenu. Il détaille aussi l’origine de noms comme Rondoudou, Canarticho, Carapuce, et d’autres, en montrant comment il s’est inspiré de la langue française, de l’humour et de la culture populaire.

bardakoff julien nom pokemon secret traduction