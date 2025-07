Vidéo : Un taureau peut en cacher un autre Posté par Kilroy1

Au Mexique, un torero fait le spectacle avec un taureau et prend la confiance



Vidéo (19s) : Un torero fait le malin devant un taureau





Sur le même sujet :

Vidéo : Encorné, un torero perd son testicule Vidéo : Un taureau fait voltiger un toréro Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Framby Je suis accro Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 841 Karma: 2649 Re: Un taureau peut en cacher un autre Re: Un taureau peut en cacher un autre 0 Aaaaaah cette bonne vieille sélection naturelle qui revient charger, cornes en avant Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 84454 Karma: 9090 En ligne ! Re: Un taureau peut en cacher un autre Re: Un taureau peut en cacher un autre 0 J'ai vu la vidéo complète sur cet incident, et on voit que le mec a la joue gauche totalement ouverte, de bas en haut, juste devant sont oreille. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.