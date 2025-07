Un torero fait le malin devant un taureau

Dans une rue aménagée au Mexique, un torero fait le spectacle avec un taureau et prend la confiance. L'homme armé de sa capote rouge décide de s'agenouiller après avoir bien fatigué l'animal. SPOILER : Mais un second taureau lui fonce dedans et fait voltiger le torero. Afficher le spoil

collision fail taureau torero