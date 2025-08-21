Vidéo : Merci la mouche #golf
Posté par Le_Relou le 21/8/2025 14:45:58
Une mouche donne un coup de pouce à un golfeur.... Improbable !
- Vidéo (37s) : Le golfeur Tommy Fleetwood aidé par une mouche
Sur le même sujet :
|
Connexion
Menu Principal
Communauté
Top Membres 2023
|
Vidéo : Merci la mouche #golf
Posté par Le_Relou le 21/8/2025 14:45:58
Sur le même sujet :
Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.