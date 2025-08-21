Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté
Top Membres 2023
Membre Points
1 Kilroy16200
2 Wiliwilliam5400
3 CrazyCow3795
4 Le_Relou2829
5 LeMiniMilgram2716
6 Bricci2602
7 Yazguen2267
8 SnikePlassken2038
9 -Flo-1948
10 Baba-Yaga1608

Vidéo : Merci la mouche #golf

Posté par Le_Relou le 21/8/2025 14:45:58

vidéo mouche insecte balle golf
Une mouche donne un coup de pouce à un golfeur.... Improbable !




Sur le même sujet :
  • Source : Forum

    • Bas de page Bas  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    Crazy-13
    Posté le: 21/8/2025 14:48  Mis à jour: 21/8/2025 14:48
    #1
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 84542
    Karma: 9124
     Re: Merci la mouche #golf
     1 
    Ce n'est pas une mouche, mais un nano drone.



    Une mouche s'est plus gros et moins lourd.
    Haut de page Haut  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.

    Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

    Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
    Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.