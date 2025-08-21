

Vidéo : Merci la mouche #golf Posté par Le_Relou

Une mouche donne un coup de pouce à un golfeur.... Improbable !



Vidéo (37s) : Le golfeur Tommy Fleetwood aidé par une mouche





Auteur Conversation Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 84542 Karma: 9124 Re: Merci la mouche #golf Re: Merci la mouche #golf 1

Une mouche s'est plus gros et moins lourd. Ce n'est pas une mouche, mais un nano drone.







Une mouche s'est plus gros et moins lourd.