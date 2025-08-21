Le golfeur Tommy Fleetwood aidé par une mouche

Lors du BMW Championship 2025 disputé au Caves Valley Golf Club dans le Maryland, le golfeur anglais Tommy Fleetwood a vécu une scène aussi improbable que décisive. Alors que son putt s’était arrêté au bord du trou, une mouche s'est posée sur la balle et la fait basculer dans la coupe pour valider un birdie inattendu. Ce coup de chance a contribué à sa 5ᵉ place finale, lui rapportant plus de 728 000 $, auxquels s’est ajouté un bonus FedEx Cup d’1,45 million de dollars. L’épisode, commenté avec humour par Laura Davies et largement relayé sur les réseaux sociaux, est déjà entré dans les anecdotes marquantes du golf moderne.

