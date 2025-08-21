Hajime Miura, champion du monde de Yo-Yo 2025

Hajime Miura est un prodige japonais du yo-yo, spécialiste du style 3A (deux yo-yos joués simultanément). À seulement 22 ans, il a remporté en août 2025 à Prague son 8ᵉ titre mondial lors du World Yo-Yo Contest, confirmant son statut de légende. Après une 4ᵉ place en 2024, il a réalisé un retour impressionnant avec une routine d’une grande précision, consolidant sa réputation de meilleur joueur au monde dans cette discipline parmi les plus techniques et exigeantes.


