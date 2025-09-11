Vidéo : La machine à dons dans un hôpital à Londres
Posté par domi13180 le 11/9/2025 15:26:32
Un hôpital de Londres a une machine à dons plutôt originale et ludique
- Vidéo (43s) : Machine à dons dans un hôpital
