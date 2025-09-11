

Vidéo : La machine à dons dans un hôpital à Londres Posté par domi13180

Un hôpital de Londres a une machine à dons plutôt originale et ludique



Vidéo (43s) : Machine à dons dans un hôpital





Ceriug Je suis accro Inscrit le: 22/1/2012 Envois: 603 Karma: 833 Re: La machine à dons dans un hôpital à Londres 0 Leur visage me fait plus peur qu'autre chose.