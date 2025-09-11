Machine à dons dans un hôpital

La Collecting Box de Guy’s Hospital, aussi appelée It’s Better To Give Than To Receive, est une œuvre de l’artiste et inventeur britannique Tim Hunkin. Installée dans le hall du Guy’s Hospital à Londres en Angleterre, cette boîte à dons prend la forme d’un automate humoristique : en y glissant une pièce, le visiteur déclenche un petit mécanisme animé. Plus qu’un simple réceptacle à contributions, elle incarne le message de solidarité inscrit sur son fronton — « Donner vaut mieux que recevoir » — en transformant l’acte de donner en une expérience ludique et mémorable.

