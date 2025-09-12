Vidéo : Bon week-end avec Koreusity n°576 un zap de 60 vidéos insolites

Posté par Koreus



La nouvelle édition de Koreusity est arrivée ! 60 vidéos compilées en 14 minutes avec des fails en série.

Merci aux membres (Kilroy1 x38, domi13180 x12, Le_Relou x6, FMJ65 x3, Wiliwilliam) pour le partage dans le forum.

Si vous avez des problèmes pour voir la vidéo sur Dailymotion, vous pouvez switcher sur le lecteur Koreus, l'option se trouve en dessous de la vidéo.



Les liens vers toutes les vidéos sont disponibles dans la suite de l'article.



