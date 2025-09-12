Vidéo : Bon week-end avec Koreusity n°576 un zap de 60 vidéos insolites
Posté par Koreus le 12/9/2025 15:37:52
La nouvelle édition de Koreusity est arrivée ! 60 vidéos compilées en 14 minutes avec des fails en série.
Merci aux membres (Kilroy1 x38, domi13180 x12, Le_Relou x6, FMJ65 x3, Wiliwilliam) pour le partage dans le forum.
- Vidéo (14mn47s) : Koreusity n°576
Videos:
01 - quand le poids de la charge a été mal évalué - [vidéo]
02 - roues triangulaires - [vidéo]
03 - Mariage sur le bord du Lac George (NY) - [vidéo]
04 - Petite canaille - [vidéo]
05 - Au volant d'un monster truck - [vidéo]
06 - Comment évacuer une mauvaise journée - [vidéo]
07 - Faire respecter le code a un feu - [vidéo]
08 - Apprendre a aboyer - [vidéo]
09 - nourrir des anguilles - [vidéo]
10 - Ecureuils volants mode évasion - [vidéo]
11 - Ne jamais crier victoire trop vite - [vidéo]
12 - Il adore le facteur - [vidéo]
13 - Comme dans sa jeunesse - [vidéo]
14 - surfer et faire une figure avec tout type de planche - [vidéo]
15 - Timon et Pumba, les vrais - [vidéo]
16 - Le cargo spatial Tianzhou 9 au décollage - [vidéo]
17 - Vérification avant décollage - [vidéo]
18 - Aspirateur de table - [vidéo]
19 - Chat 1 Humaine 0 - [vidéo]
20 - Forcer le passage - [vidéo]
21 - Joueur hyper actif - [vidéo]
22 - Diablerie - [vidéo]
23 - Art cinétique - [vidéo]
24 - Savoir faire la teuf avec les instruments de ses enfants - [vidéo]
25 - Jeu dangereux - [vidéo]
26 - Chat d'épaule - [vidéo]
27 - Un chaton joue avec un pigeon - [vidéo]
28 - Un bébé pieuvre trop mimi - [vidéo]
29 - Passage d'un pont flottant - [vidéo]
30 - L'idée du siècle : la veste de pluie qui devient combinaison - [vidéo]
31 - Reflex de chat - [vidéo]
32 - Boite à coucou suisse - [vidéo]
33 - Le regard de la conche - [vidéo]
34 - serveur ou porteur ? - [vidéo]
35 - poteaux mal placés - [vidéo]
36 - Inséparables - [vidéo]
37 - Duel - [vidéo]
38 - Chute de roches volcaniques filmée depuis un drone - [vidéo]
39 - Superman bruyant - [vidéo]
40 - alpaga sans les poils - [vidéo]
41 - Excitée - [vidéo]
42 - wc extérieur sur une plate-forme pétrolière - [vidéo]
43 - Inverser la situation - [vidéo]
44 - Un grand dans une Lamborghini, ça donne ça ! - [vidéo]
45 - véhicule pour ligne droite - [vidéo]
46 - une sorte de suicide de robot - [vidéo]
47 - comme les poules - [vidéo]
48 - Un loup en liberté - [vidéo]
49 - Mort sur la table - [vidéo]
50 - Canard à la cool - [vidéo]
51 - Araignée Orbifère Cornue (Macracantha arcuata) - [vidéo]
52 - Fail attraction chenille - [vidéo]
53 - Surprise en descente en ski - [vidéo]
54 - Crash d'un avion dans un golf - [vidéo]
55 - Dynamitage d'une tour - [vidéo]
56 - Animer la soirée de sa jeune fille - [vidéo]
57 - un oiseau fait du rangement - [vidéo]
58 - Tels maitres, tels chiens - [vidéo]
59 - Danse caucasienne - [vidéo]
60 - Le roi du ricochet - [vidéo]
Musiques :
Intro : SmallRadio - LSF 7th Gear Remix
