Koreusity n°576

Le robot Koreusity a inspecté la planète CDL ces 7 derniers jours (semaine 37 de l'année 2025) et a ramené 60 échantillons de vidéo. Installez vous confortablement et profitez de 14 minutes de vidéos insolites. Les liens vers toutes les vidéos sont disponibles dans l'article (lien Commentaires). Le nom Koreusity est un clin d'oeil au robot Curiosity envoyé sur la planète Mars pour l'explorer. C'est une compilation hebdomadaire de vidéos drôles et insolites disponible le vendredi soir juste avant le week-end. J'espère que ce zap attisera votre curiosité :) Musique Intro : SmallRadio - LSF 7th Gear Remix

2025 compilation insolite koreusity septembre web zap zapping