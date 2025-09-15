Backflip à moto entre deux camions en mouvement

Lecteur : Koreus YouTube Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

En août 2025, Le freestyler allemand Luc Ackermann a réalisé un backflip exceptionnel entre deux camions en mouvement sur une autoroute allemande. S’élançant à près de 74 km/h depuis le toit d’un camion, il a exécuté en plein vol un Tsunami Backflip, franchissant un panneau d'affichage de neuf mètres de haut avant d’atterrir sur le second camion, après un saut de 40 mètres. Ce défi relevé sous l’œil attentif de l’équipe Red Bull a nécessité des jours de préparation et un calcul minutieux des vitesses et trajectoires pour garantir la sécurité du pilote. À l’atterrissage, l’émotion d’Ackermann était palpable, qualifiant ce moment d’absolument bouleversant et célébrant avec intensité cette réussite qui repousse les limites du freestyle motocross.

affichage autoroute back camion flip moto panneau saut