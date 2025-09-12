Flashmob Bohemian Rhapsody à Paris

Le 5e arrondissement de Paris a vibré au son de Queen lors d’un flash mob géant organisé en juillet 2025 pour célébrer les 50 ans du légendaire « Bohemian Rhapsody ». Orchestré par le pianiste Julien Cohen, l’évènement a réuni 30 chanteurs et musiciens, dont le Britannique Mickey Callisto (incarnant brillamment l’esprit de Freddie Mercury) et le jeune guitariste prodige Olly Pearson, 11 ans, qui a enflammé le public avec un solo mémorable. La troupe a transformé la place de la Contrescarpe, où certains chanteurs apparaissaient même aux fenêtres des immeubles, offrant une prestation à la fois spectaculaire et émouvante devant des centaines de spectateurs émerveillés et de nombreux touristes. La performance, filmée et publiée par Cohen, est rapidement devenue virale, cumulant plusieurs dizaines de millions de vues sur les réseaux sociaux en quelques heures.

chanson flashmob france musique paris queen