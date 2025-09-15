Videos streaming images jeux et buzz
Vidéo : Un Harfang des neiges en mode camouflage sur un poteau

Posté par Kilroy1 le 15/9/2025 15:56:54

vidéo hibou blanc camouflage harfang neige
Au Canada, un hibou posé sur un poteau passe presque inaperçu.




    Auteur Conversation
    zorgOne
    Posté le: 15/9/2025 16:21  Mis à jour: 15/9/2025 16:21
    #1
    Je m'installe
    Inscrit le: 7/3/2022
    Envois: 409
    Karma: 558
     Re: Un Harfang des neiges en mode camouflage sur un poteau
     1 
    j'ai regardé jusqu'au bout !
    Mopimoi
    Posté le: 15/9/2025 17:01  Mis à jour: 15/9/2025 17:01
    #2
    Je suis accro
    Inscrit le: 10/2/2010
    Envois: 620
    Karma: 3474
     Re: Un Harfang des neiges en mode camouflage sur un poteau
     0 
    Moi aussi j'i rigardi jusqu'hibou
