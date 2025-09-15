Vidéo : Un Harfang des neiges en mode camouflage sur un poteau
Posté par Kilroy1 le 15/9/2025 15:56:54
Au Canada, un hibou posé sur un poteau passe presque inaperçu.
- Vidéo (52s) : Hibou en mode camouflage
