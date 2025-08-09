Eriovixia gryffindori

Eriovixia gryffindori est une petite araignée orbitèle (famille des Araneidae) décrite en 2016 dans les Ghâts occidentaux, au Karnataka (Inde). Brune, triangulaire et camouflée comme une feuille morte, elle est surtout active la nuit et tisse une toile orbiculaire ; sa silhouette évoque le « Choixpeau » de Harry Potter, d’où son nom en hommage à Godric Gryffondor. La femelle mesure environ 7 mm de long (≈ 1,8 mm de prosome + 5,2 mm d’abdomen) ; le mâle n’était pas encore connu lors de la description originale.


