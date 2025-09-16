

Vidéo : La police tchèque utilise les grands moyens pour arrêter une voiture Posté par Le_Relou

La police tchèque utilise les grands moyens pour arrêter une voiture lors d'un délit de fuite



Vidéo (1mn2s) : Délit de fuite en voiture vs Police tchèque





Vidéo : Un motard part à la poursuite d'une automobiliste en délit de fuite (Paris) Vidéo : Le pire délit de fuite Source : Forum

Auteur Conversation zorgOne Je m'installe Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 410 Karma: 561 Re: La police tchèque utilise les grands moyens pour arrê... Re: La police tchèque utilise les grands moyens pour arrê... 0 le conducteur de train serait un certain "Palmade" Phanou6942 Je masterise ! Inscrit le: 16/12/2013 Envois: 3319 Karma: 909 Re: La police tchèque utilise les grands moyens pour arrê... Re: La police tchèque utilise les grands moyens pour arrê... 0 Tant qu'ils ne blessent personne dans leur folie, ce qui leur arrive n'est pas important Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 84646 Karma: 9160 Re: La police tchèque utilise les grands moyens pour arrê... Re: La police tchèque utilise les grands moyens pour arrê... 0 les fuyards seraient mort dans l'accident, ça aurait été à cause des policiers qui étaient à leur poursuite?

(question con, ici ça ne se passe pas en France) Batfly Je viens d'arriver Inscrit le: 9/8/2023 Envois: 57 Karma: 143 Re: La police tchèque utilise les grands moyens pour arrê... Re: La police tchèque utilise les grands moyens pour arrê... 0