Vidéo : La police tchèque utilise les grands moyens pour arrêter une voiture

Posté par Le_Relou le 16/9/2025 18:19:48

vidéo delit fuite train collision voiture police
La police tchèque utilise les grands moyens pour arrêter une voiture lors d'un délit de fuite




  • Source : Forum

    zorgOne
    Posté le: 16/9/2025 18:30  Mis à jour: 16/9/2025 18:30
    #1
    Je m'installe
    Inscrit le: 7/3/2022
    Envois: 410
    Karma: 561
     Re: La police tchèque utilise les grands moyens pour arrê...
     0 
    le conducteur de train serait un certain "Palmade"
    Phanou6942
    Posté le: 16/9/2025 19:00  Mis à jour: 16/9/2025 19:00
    #2
    Je masterise !
    Inscrit le: 16/12/2013
    Envois: 3319
    Karma: 909
     Re: La police tchèque utilise les grands moyens pour arrê...
     0 
    Tant qu'ils ne blessent personne dans leur folie, ce qui leur arrive n'est pas important
    Crazy-13
    Posté le: 16/9/2025 19:06  Mis à jour: 16/9/2025 19:06
    #3
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 84646
    Karma: 9160
     Re: La police tchèque utilise les grands moyens pour arrê...
     0 
    les fuyards seraient mort dans l'accident, ça aurait été à cause des policiers qui étaient à leur poursuite?
    (question con, ici ça ne se passe pas en France)
    Batfly
    Posté le: 16/9/2025 19:12  Mis à jour: 16/9/2025 19:12
    #4
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 9/8/2023
    Envois: 57
    Karma: 143
     Re: La police tchèque utilise les grands moyens pour arrê...
     0 
