Délit de fuite en voiture vs Police tchèque

Le vendredi 15 août 2025 au matin en République tchèque, un simple contrôle routier s'est transformé en drame. Les policiers du service d'urgence et d'escorte de la direction régionale d'Olomouc ont voulu arrêter un véhicule Škoda Octavia qui circulait dans la rue Olomoucká à Šternberk. Le conducteur n'a pas obéi à l'ordre de s'arrêter et a commencé à prendre la fuite en direction de la rue Pískoviště. Il n'a pas parcouru plus d'un kilomètre et sa course folle s'est terminée au passage à niveau P4208, où il a été percuté par un train de voyageurs. Les policiers ont immédiatement prodigué les premiers soins au conducteur et à son passager. Les deux hommes ont survécu et ont été transportés, blessés, à l'hôpital universitaire d'Olomouc. Le conducteur, âgé de 31 ans, a déclaré avoir refusé de s'arrêter car il savait que son permis de conduire était suspendu. De plus, il a été testé positif à l'amphétamine / méthamphétamine. Il n'était pas sous l'influence de l'alcool. À côté du conducteur, sur le siège passager, se trouvait un homme de 33 ans, propriétaire du véhicule, qui a été gravement blessé. Il a déclaré aux policiers qu'il devait commencer à purger sa peine ce jour-là.

