

Vidéo : Mais quel est cet art martial ? Posté par domi13180

Un homme pratique le nunchaku saucisse dans le rayon charcuterie d'un supermarché.



Vidéo (16s) : Nunchaku Saucisse





Sur le même sujet :

Vidéo : Un pro du nunchaku Vidéo : Afro Ninja Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation _-W7nd-_ Je suis accro Inscrit le: 29/1/2009 Envois: 1788 Karma: 169 Re: Mais quel est cet art martial ? Re: Mais quel est cet art martial ? 1 Le Nuncharkuterie firestar72 Je viens d'arriver Inscrit le: 2/2/2010 Envois: 23 Re: Mais quel est cet art martial ? Re: Mais quel est cet art martial ? 1 Du Cochonounchakou 2passageICI Je m'installe Inscrit le: 9/5/2023 Envois: 198 Karma: 225 Re: Mais quel est cet art martial ? Re: Mais quel est cet art martial ? 0 Récupérer sous les aisselles, ca doit donner du gout !! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.