Vidéo : Mais quel est cet art martial ?

Posté par domi13180 le 16/9/2025 19:14:25

vidéo nunchaku art martial saucisse rayon supermarche
Un homme pratique le nunchaku saucisse dans le rayon charcuterie d'un supermarché.




  Source : Forum

    Auteur Conversation
    _-W7nd-_
    Posté le: 16/9/2025 19:31  Mis à jour: 16/9/2025 19:31
    #1
    Je suis accro
    Inscrit le: 29/1/2009
    Envois: 1788
    Karma: 169
     Re: Mais quel est cet art martial ?
     1 
    Le Nuncharkuterie
    firestar72
    Posté le: 16/9/2025 20:09  Mis à jour: 16/9/2025 20:09
    #2
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 2/2/2010
    Envois: 23
     Re: Mais quel est cet art martial ?
     1 
    Du Cochonounchakou
    2passageICI
    Posté le: 16/9/2025 20:38  Mis à jour: 16/9/2025 20:38
    #3
    Je m'installe
    Inscrit le: 9/5/2023
    Envois: 198
    Karma: 225
     Re: Mais quel est cet art martial ?
     0 
    Récupérer sous les aisselles, ca doit donner du gout !!
