Vidéo : Mais quel est cet art martial ?
Posté par domi13180 le 16/9/2025 19:14:25
Un homme pratique le nunchaku saucisse dans le rayon charcuterie d'un supermarché.
- Vidéo (16s) : Nunchaku Saucisse
Sur le même sujet :
|
Connexion
Menu Principal
Communauté
Top Membres 2023
|
Vidéo : Mais quel est cet art martial ?
Posté par domi13180 le 16/9/2025 19:14:25
Sur le même sujet :
Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.