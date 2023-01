Un pro du nunchaku

L'utilisateur s1ai3m sur TikTok (@s1ai3m) nous fait une jolie démonstration de nunchaku. Le bruit des nunchakus est impressionnant. Les nunchakus sont un outil martial traditionnel originaire d'Asie, principalement utilisé dans les arts martiaux japonais et chinois. Ils se composent de deux bâtons reliés par une chaîne ou un cordon. Les nunchakus peuvent être utilisés pour frapper, parer et bloquer les attaques, ainsi que pour effectuer des mouvements de manipulation rapides et fluides.

