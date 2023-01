Autocar en feu à Nîmes

Un autocar qui transportait des collégiens s'est embrasé le vendredi 13 janvier 2023 sur la route de Sauve à Nîmes, au niveau de l'intersection avec le chemin de Valdegour. Heureusement, les 10 enfants à bord et leur chauffeur ont été évacués à temps. Le chauffeur a sorti tous les enfants de l'autocar quand il a senti qu'il y avait un problème au niveau du moteur. Le car a ensuite pris feu, les freins ont lâché et le car a dévalé une vingtaine de mètres avant de s'encastrer dans un mur, détruisant des feux tricolores sur son passage. 23 pompiers et 4 véhicules incendie ont été nécessaires pour maîtriser l'incendie. Il n'y a eu aucun blessé.

autocar bus feu france frein incendie