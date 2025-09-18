

Vidéo : Une femme au volant distraite par son téléphone Posté par domi13180

En haut à droite, quand c'est flou c'est qu'elle ne regarde pas la route.



Vidéo (49s) : Téléphone au volant





Elle a bien de la chance que la voiture se soit déporté de se coté là, plutôt que de l'autre, la fin n'aurait pas été aussi heureuse.

il ne se passe pas un jour sans que je ne croise au moins une personne les yeux sur leur téléphone (quand ils ne l'ont pas à l'oreille), pendant qu'elle sont au volant...

il ne se passe pas un jour sans que je ne croise au moins une personne les yeux sur leur téléphone (quand ils ne l'ont pas à l'oreille), pendant qu'elle sont au volant...

Quand c'est au feu rouge en ville, ça passe encore, juste ils ne voient pas immédiatement quand le feu passe au vert, mais le reste du temps, que ça soit en ligne droite, en campagne comme sur autoroute, ce n'est pas le genre de comportement que j'ai envie de voir, et les 3 pts en moins sont encore bien trop gentil je trouve. nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 925 Karma: 2165 Re: Une femme au volant distraite par son téléphone Re: Une femme au volant distraite par son téléphone 0



Les deux mains pour mieux textoter

Top la description! J'avais déjà vu la vidéo mais sans le contexte.

Le troll du flou quand elle met ses deux mains sur le visage à la fin