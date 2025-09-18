Videos streaming images jeux et buzz
Vidéo : Une femme au volant distraite par son téléphone

Posté par domi13180 le 18/9/2025 19:57:09

vidéo telephone volant distraction accident femme voiture
En haut à droite, quand c'est flou c'est qu'elle ne regarde pas la route.




    Auteur Conversation
     Re: Une femme au volant distraite par son téléphone
    Elle a bien de la chance que la voiture se soit déporté de se coté là, plutôt que de l'autre, la fin n'aurait pas été aussi heureuse.
    il ne se passe pas un jour sans que je ne croise au moins une personne les yeux sur leur téléphone (quand ils ne l'ont pas à l'oreille), pendant qu'elle sont au volant...
    Quand c'est au feu rouge en ville, ça passe encore, juste ils ne voient pas immédiatement quand le feu passe au vert, mais le reste du temps, que ça soit en ligne droite, en campagne comme sur autoroute, ce n'est pas le genre de comportement que j'ai envie de voir, et les 3 pts en moins sont encore bien trop gentil je trouve.
     Re: Une femme au volant distraite par son téléphone
    Les deux mains pour mieux textoter
     Re: Une femme au volant distraite par son téléphone
    Top la description! J'avais déjà vu la vidéo mais sans le contexte.
     Re: Une femme au volant distraite par son téléphone
    Le troll du flou quand elle met ses deux mains sur le visage à la fin 🤣
