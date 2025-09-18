Téléphone au volant

Le 25 août 2025, Jose Arevalo, 18 ans, originaire d’Arlington (Washington) aux Etats-Unis, avait loué sa Nissan Leaf de 2013 via l’application de covoiturage Turo. Quelques heures après avoir remis les clés, il reçoit un message de la conductrice affirmant qu’elle avait été « poussée hors de la route » et que la voiture était en train d’être remorquée. Mais le lendemain, en récupérant le véhicule et en consultant les enregistrements de la caméra embarquée, Jose découvre que la jeune femme était en réalité occupée à taper un message sur son téléphone au moment de la perte de contrôle.

accident distraction femme telephone voiture volant