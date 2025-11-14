Vidéo : Bon week-end avec Koreusity n°577 un zap de 60 vidéos insolites
Posté par Koreus le 14/11/2025 14:19:08
La nouvelle édition de Koreusity est arrivée ! 51 vidéos compilées en 14 minutes avec des fails en série.
Merci aux membres (Kilroy1 x19, domi13180 x18, ale37mar x5, Le_Relou x5, Wiliwilliam) pour le partage dans le forum.
Si vous avez des problèmes pour voir la vidéo sur Dailymotion, vous pouvez switcher sur le lecteur Koreus, l'option se trouve en dessous de la vidéo.
Les liens vers toutes les vidéos sont disponibles dans la suite de l'article.
- Vidéo (14mn) : Koreusity n°577
Videos:
01 - Fabriquer son freezer soi-même - [vidéo]
02 - Kit van tout confort installation rapide - [vidéo]
03 - Déplacement d'une eglise - [vidéo]
04 - Tornade - [vidéo]
05 - Moment de solitude - [vidéo]
06 - La dure vie d'une Hot Wheels - [vidéo]
07 - Quand tu sors du resto avec ton doggy bag - [vidéo]
08 - Deux motos restent coincées ensemble après un accident - [vidéo]
09 - Tour à la kon - [vidéo]
10 - Câlins gratuits - [vidéo]
11 - De façon inattendue.... - [vidéo]
12 - Grand-père était une marmotte - [vidéo]
13 - Karma avant l'heure - [vidéo]
14 - Tricheuse - [vidéo]
15 - Plongeon synchronisé - [vidéo]
16 - Tel est pris qui croyait prendre - [vidéo]
17 - Saut cool - [vidéo]
18 - poser un hélico plus facilement que d'autres stationnent la voiture en creneau - [vidéo]
19 - Sprint sur des légo - [vidéo]
20 - Chat pêcheur - [vidéo]
21 - Ouvrir une bière en kayak - [vidéo]
22 - Plus malin que toi - [vidéo]
23 - Les lunettes tiennent-elles ? - [vidéo]
24 - Couper les cheveux à la meuleuse. - [vidéo]
25 - Quand le sport n'est pas assez extrême - [vidéo]
26 - Art éphémère - Détruire son oeuvre - [vidéo]
27 - Taureau vs lion - [vidéo]
28 - Monocycle électrique en plan incliné - [vidéo]
29 - Evil Cat - [vidéo]
30 - Vider une piscine Fail - [vidéo]
31 - Skateboard dans la maison - [vidéo]
32 - Echelle de sécurité en vrai - [vidéo]
33 - Brossage de dents - [vidéo]
34 - Habileté et précision - [vidéo]
35 - Explication en image avec bruitage - [vidéo]
36 - Un éléphant avec 2 trompes - [vidéo]
37 - Un vrai tour de magie - [vidéo]
38 - Spirographe humain - [vidéo]
39 - Balle de relaxation - [vidéo]
40 - Défense antiaérienne - [vidéo]
41 - Fail course motocross - [vidéo]
42 - Création d'un coussin - [vidéo]
43 - Planter des clous sans les mains - [vidéo]
44 - Merci pour la rampe - Rampe inadaptée pour les fauteuils roulants - [vidéo]
45 - Je défends ma maison à tout prix ! - [vidéo]
46 - Bébé logique - [vidéo]
47 - Bain dans un trou alimenté par la mer - [vidéo]
48 - Un hydroptère à propulsion humaine - [vidéo]
49 - Montre gousset unique - [vidéo]
50 - Un concept WC - [vidéo]
51 - Souffrance - [vidéo]
Musiques :
Intro : SmallRadio - LSF 7th Gear Remix
Sur le même sujet :