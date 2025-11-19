Videos streaming images jeux et buzz
Vidéo : Belle feinte de frappe au Sepak Takraw

Posté par Koreus le 19/11/2025 9:24:45

vidéo coup pied sepak takraw feinte
Pendant un match de Sepak Takraw, un joueur fait un joli coup.




    ablator
    Posté le: 19/11/2025 9:49
    #1
    Je suis accro
    Inscrit le: 6/12/2005
    Envois: 1943
    Karma: 3667
     Re: Belle feinte de frappe au Sepak Takraw
     0 

    Le sens caché du Robobrole / KAAMELOTT
    Dalwoo
    Posté le: 19/11/2025 10:09
    #2
    Je m'installe
    Inscrit le: 24/6/2010
    Envois: 159
    Karma: 169
     Re: Belle feinte de frappe au Sepak Takraw
     1 
    Je vais paraître aigri, mais je trouves ce genre de sport dix milles fois plus intéressant et impressionnant que le foot.
    Je ne comprendrais jamais l'intérêt porté autour du foot alors qu'il y a tellement d'autres sports plus spectaculaire, beau et "sportif".
    totolasticot
    Posté le: 19/11/2025 10:50
    #3
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 28/12/2018
    Envois: 53
    Karma: 126
    En ligne !
     Re: Belle feinte de frappe au Sepak Takraw
     0 
    Incroyable ce sport, jamais entendu parler avant.
    Pas accessible à tout le monde pour le coup.
    Faut de sacrées capacités.
