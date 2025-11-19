

Vidéo : Belle feinte de frappe au Sepak Takraw Posté par Koreus

Pendant un match de Sepak Takraw, un joueur fait un joli coup.



Vidéo (12s) : Joli coup au Sepak Takraw





Dalwoo Je m'installe Inscrit le: 24/6/2010 Envois: 159 Karma: 169 Re: Belle feinte de frappe au Sepak Takraw Re: Belle feinte de frappe au Sepak Takraw 1 Je vais paraître aigri, mais je trouves ce genre de sport dix milles fois plus intéressant et impressionnant que le foot.

Je ne comprendrais jamais l'intérêt porté autour du foot alors qu'il y a tellement d'autres sports plus spectaculaire, beau et "sportif".

totolasticot Je viens d'arriver Inscrit le: 28/12/2018 Envois: 53 Karma: 126 En ligne ! Re: Belle feinte de frappe au Sepak Takraw Re: Belle feinte de frappe au Sepak Takraw 0 Incroyable ce sport, jamais entendu parler avant.

Pas accessible à tout le monde pour le coup.

