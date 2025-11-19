Joli coup au Sepak Takraw

Pendant un match de Sepak Takraw, un joueur fait un joli coup de pied. Le sepak takraw est un sport d’Asie du Sud-Est qui combine volley-ball, arts martiaux et acrobaties. Il se joue avec une petite balle tressée en fibre synthétique. Deux équipes de trois joueurs s’affrontent sur un terrain de volley, séparées par un filet, avec une règle majeure : il est interdit d’utiliser les mains. Les joueurs contrôlent la balle avec les pieds, les genoux, la poitrine et la tête, réalisant souvent des frappes spectaculaires en saut périlleux. Très populaire en Thaïlande et en Malaisie, le sepak takraw est aujourd’hui pratiqué dans de nombreux pays et se distingue par sa vitesse et sa dimension athlétique.

coup feinte pied sepak takraw