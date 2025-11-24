Videos streaming images jeux et buzz
Vidéo : Quand tu as loupé ton avion et que tu tentes le tout pour le tout

Posté par Koreus le 24/11/2025 17:29:16

vidéo passager aeroport tarmac vol avion
Deux passagers en retard qui ne voulait absolument pas louper leur vol...


Auteur Conversation
poiuytreza525
Posté le: 24/11/2025 17:43
#1
Je masterise !
Inscrit le: 18/1/2013
Envois: 3734
Karma: 1193
 Re: Quand tu as loupé ton avion et que tu tentes le tout ...
 0 
Cheh
ck78180
Posté le: 24/11/2025 17:54
#2
Je m'installe
Inscrit le: 11/3/2013
Envois: 363
Karma: 484
 Re: Quand tu as loupé ton avion et que tu tentes le tout ...
 0 
Je suis peut être sadique mais j'ai envie qu'ils prennent cher. Sortir la vidéo un lundi en fin je journée n'aide sans doute pas.
Crazy-13
Posté le: 24/11/2025 18:00
#3
Je poste trop
Inscrit le: 9/12/2005
Envois: 84866
Karma: 9254
 Re: Quand tu as loupé ton avion et que tu tentes le tout ...
 0 
Faut être idiot pour pénétrer illégalement sur l'aire de trafic d'un Aéroport.
Je suis même surpris qu'ils y soient parvenu, alors même qu'ils avaient brisé une vitre d'urgence et franchi une porte sécurisée.
Une chance que ce n'était pas des terroristes, en tout cas ce n'est pas rassurant comme fait, j'espère qu'ils vont prendre cher afin de dissuader d'autres idiots de les imiter.
Bukowski
Posté le: 24/11/2025 18:11
#4
Je suis accro
Inscrit le: 12/7/2021
Envois: 621
Karma: 1244
 Re: Quand tu as loupé ton avion et que tu tentes le tout ...
 0 
JCM77
Posté le: 24/11/2025 18:16
#5
Je suis accro
Inscrit le: 4/4/2018
Envois: 1672
Karma: 1674
 Re: Quand tu as loupé ton avion et que tu tentes le tout ...
 0 
A quel moment tu te dis : « courons sous l'avion, c'est quasi certain qu'ils vont nous balancer une échelle de corde »
