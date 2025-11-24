

Vidéo : Quand tu as loupé ton avion et que tu tentes le tout pour le tout Posté par Koreus

Deux passagers en retard qui ne voulait absolument pas louper leur vol...



Vidéo (18s) : Deux passagers courent sur le tarmac pour rattraper leur avion

poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 3734 Karma: 1193 Re: Quand tu as loupé ton avion et que tu tentes le tout ... Re: Quand tu as loupé ton avion et que tu tentes le tout ... 0 Cheh ck78180 Je m'installe Inscrit le: 11/3/2013 Envois: 363 Karma: 484 Re: Quand tu as loupé ton avion et que tu tentes le tout ... Re: Quand tu as loupé ton avion et que tu tentes le tout ... 0 Je suis peut être sadique mais j'ai envie qu'ils prennent cher. Sortir la vidéo un lundi en fin je journée n'aide sans doute pas. Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 84866 Karma: 9254 Re: Quand tu as loupé ton avion et que tu tentes le tout ... Re: Quand tu as loupé ton avion et que tu tentes le tout ... 0 Faut être idiot pour pénétrer illégalement sur l'aire de trafic d'un Aéroport.

Je suis même surpris qu'ils y soient parvenu, alors même qu'ils avaient brisé une vitre d'urgence et franchi une porte sécurisée.

Je suis même surpris qu'ils y soient parvenu, alors même qu'ils avaient brisé une vitre d'urgence et franchi une porte sécurisée.

Une chance que ce n'était pas des terroristes, en tout cas ce n'est pas rassurant comme fait, j'espère qu'ils vont prendre cher afin de dissuader d'autres idiots de les imiter. Bukowski Je suis accro Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 621 Karma: 1244 Re: Quand tu as loupé ton avion et que tu tentes le tout ... Re: Quand tu as loupé ton avion et que tu tentes le tout ... 0 JCM77 Je suis accro Inscrit le: 4/4/2018 Envois: 1672 Karma: 1674 Re: Quand tu as loupé ton avion et que tu tentes le tout ... Re: Quand tu as loupé ton avion et que tu tentes le tout ... 0 A quel moment tu te dis : « courons sous l'avion, c'est quasi certain qu'ils vont nous balancer une échelle de corde »