Vidéo : Quand tu as loupé ton avion et que tu tentes le tout pour le tout

poiuytreza525
Posté le: 24/11/2025 17:43 Mis à jour: 24/11/2025 17:43
Re: Quand tu as loupé ton avion et que tu tentes le tout ...
Cheh
ck78180
Posté le: 24/11/2025 17:54 Mis à jour: 24/11/2025 17:54
Je suis peut être sadique mais j'ai envie qu'ils prennent cher. Sortir la vidéo un lundi en fin je journée n'aide sans doute pas.
Crazy-13
Posté le: 24/11/2025 18:00 Mis à jour: 24/11/2025 18:00
Faut être idiot pour pénétrer illégalement sur l’aire de trafic d'un Aéroport.
Je suis même surpris qu'ils y soient parvenu, alors même qu'ils avaient brisé une vitre d'urgence et franchi une porte sécurisée.
Une chance que ce n'était pas des terroristes, en tout cas ce n'est pas rassurant comme fait, j'espère qu'ils vont prendre cher afin de dissuader d'autres idiots de les imiter.
Bukowski
Posté le: 24/11/2025 18:11 Mis à jour: 24/11/2025 18:11
JCM77
Posté le: 24/11/2025 18:16 Mis à jour: 24/11/2025 18:16
A quel moment tu te dis : « courons sous l’avion, c’est quasi certain qu’ils vont nous balancer une échelle de corde »
