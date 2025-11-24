Deux passagers courent sur le tarmac pour rattraper leur avion

Lecteur : -

Deux passagers en retard ont pénétré illégalement sur l’aire de trafic de Cologne/Bonn Airport en Allemagne après avoir manqué l’embarquement de leur vol. Ils ont brisé une vitre d’urgence pour ouvrir une porte sécurisée, puis couru sur le tarmac en direction de l’avion de la compagnie Wizz Air, espérant monter à bord à la dernière minute. Ils ont été rapidement interceptés par le personnel aéroportuaire puis remis à la police fédérale allemande.


Article + 24 commentaires

  1. Médias
  2. Vidéos
  3. Véhicules
Evacuation d'un avion en feu
Le passager d'un avion court sur le tarmac pour rattraper son vol
Bagarre dans un avion Ryanair
Un couple ayant raté l'embarquement essaie d'attirer l'attention du pilote
Une troupe de danseurs divertit des passagers à l'aéroport (Dallas)
Moteur d’avion endommagé en plein vol
Un avion de ligne vole avec un réacteur défectueux
Jouer à Pierre-feuille-ciseaux avec un agent de piste