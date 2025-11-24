Deux passagers courent sur le tarmac pour rattraper leur avion

Deux passagers en retard ont pénétré illégalement sur l’aire de trafic de Cologne/Bonn Airport en Allemagne après avoir manqué l’embarquement de leur vol. Ils ont brisé une vitre d’urgence pour ouvrir une porte sécurisée, puis couru sur le tarmac en direction de l’avion de la compagnie Wizz Air, espérant monter à bord à la dernière minute. Ils ont été rapidement interceptés par le personnel aéroportuaire puis remis à la police fédérale allemande.

aeroport avion passager tarmac vol