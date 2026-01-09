Videos streaming images jeux et buzz
Vidéo : Faire du mapping vidéo sur une voiture enneigée

Posté par Kilroy1 le 9/1/2026 18:00:59

vidéo voiture neige projection mapping video
Il a sorti son projecteur pour faire du mapping vidéo sur une voiture enneigée.




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Restaurant avec mapping vidéo sur la table et dans l'assiette
  • Vidéo : Mapping sur la tour Roche à Bâle
  • Source : Forum

    Goth-Ame
    Posté le: 9/1/2026 18:05  Mis à jour: 9/1/2026 18:05
    #1
    Je m'installe
    Inscrit le: 18/12/2017
    Envois: 309
    Karma: 402
     Re: Faire du mapping vidéo sur une voiture enneigée
     0 
    Excellent ^^
