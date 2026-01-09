Vidéo : Faire du mapping vidéo sur une voiture enneigée
Posté par Kilroy1 le 9/1/2026 18:00:59
Il a sorti son projecteur pour faire du mapping vidéo sur une voiture enneigée.
- Vidéo (16s) : Projection mapping sur une voiture
