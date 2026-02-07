

Vidéo : Une roue libre dans le tunnel de la Grand Mare à Rouen Posté par Koreus

Un camion perd une roue dans un tunnel de Rouen. Libre, elle fait sa vie.



Vidéo (1mn19s) : Roue libre dans un tunnel #Rouen





Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Auteur Conversation WalkerBip Je m'installe Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 230 Karma: 357 Re: Une roue libre dans le tunnel de la Grand Mare à Rouen 0 wouah ! ouah ouah ouha ! houa ! Huceval Je suis accro Inscrit le: 17/6/2008 Envois: 1324 Karma: 515 En ligne ! Re: Une roue libre dans le tunnel de la Grand Mare à Rouen 0 Ce qui me fait rire c'est que des vidéos comme ça on en a tous les jours mais il a quand même eu droit à son interview de 3 minutes sur le Parisien