Vidéo : Une roue libre dans le tunnel de la Grand Mare à Rouen

Posté par Koreus le 7/2/2026 10:34:22

vidéo roue tunnel rouen camion collision libre
Un camion perd une roue dans un tunnel de Rouen. Libre, elle fait sa vie.




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Roue Libre
  • Vidéo : Une pickup perd une roue et provoque un accident spectaculaire

    Auteur Conversation
    WalkerBip
    Posté le: 7/2/2026 11:12  Mis à jour: 7/2/2026 11:12
    #1
    Je m'installe
    Inscrit le: 1/1/2015
    Envois: 230
    Karma: 357
     Re: Une roue libre dans le tunnel de la Grand Mare à Rouen
     0 
    wouah ! ouah ouah ouha ! houa !
    Huceval
    Posté le: 7/2/2026 11:36  Mis à jour: 7/2/2026 11:36
    #2
    Je suis accro
    Inscrit le: 17/6/2008
    Envois: 1324
    Karma: 515
    En ligne !
     Re: Une roue libre dans le tunnel de la Grand Mare à Rouen
     0 
    Ce qui me fait rire c'est que des vidéos comme ça on en a tous les jours mais il a quand même eu droit à son interview de 3 minutes sur le Parisien
